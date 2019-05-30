Son Dakika Haberleri: Ambulansta kereste taşınmasına sosyal medyada tepki
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Ambulansta kereste taşınmasına sosyal medyada tepki

2 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde ambulansın arkasında bir görevlinin kereste taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ambulansta kereste taşınmasına sosyal medyada tepki, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde ambulansın arkasında bir görevlinin kereste taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Siverek ilçe merkezinde bir sürücü, önünde ilerleyen ambulansın açık olan arka kapısında bir görevlinin tuttuğu dışarı sarkmış olan kereste parçaları ile ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. Trafikte görenleri şaşırtan ambulansın fotoğrafı, bazı kişiler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ambulansın amacı dışında kullanıldığını belirterek tepki gösterdi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:40 Kaynak: DHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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