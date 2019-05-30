Ambulansta kereste taşınmasına sosyal medyada tepki
2 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde ambulansın arkasında bir görevlinin kereste taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:40 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Siverek
İlçesi'nde ambulansın arkasında bir görevlinin kereste taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Siverek ilçe merkezinde bir sürücü, önünde ilerleyen ambulansın açık olan arka kapısında bir görevlinin tuttuğu dışarı sarkmış olan kereste parçaları ile ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. Trafikte görenleri şaşırtan ambulansın fotoğrafı, bazı kişiler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ambulansın amacı dışında kullanıldığını belirterek tepki gösterdi.
- Şanlıurfa
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