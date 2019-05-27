Son Dakika Haberleri: Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi

Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi

4 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Silivri TEM Otoyolu'nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı.

Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – Silivri TEM Otoyolu'nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Ambulanstaki personel son anda kendini dışarı atarken, küvezde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti.

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevki'inde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı. Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık 'Rojin' isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:53 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Silivri, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]