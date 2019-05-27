Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi
4 saat önce
İSTANBUL (İHA) – Silivri TEM Otoyolu'nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:53 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA) – Silivri TEM Otoyolu
'nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Ambulanstaki personel son anda kendini dışarı atarken, küvezde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti. İstanbul
'dan Edirne
'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevki'inde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı. Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık 'Rojin
' isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
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