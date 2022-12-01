Erzincan'da hasta naklederken yakalanan sahte doktor serbest bırakıldı: Cahillik ettim, pişmanım - Son Dakika
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Erzincan'da hasta naklederken yakalanan sahte doktor serbest bırakıldı: Cahillik ettim, pişmanım

01.12.2022 15:00

Erzincan'da polisin yol uygulaması yaptığı esnada durdurulan ambulansta sahte doktor olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı. Şahıs savcılıkta verdiği ifadesinde "Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım" sözlerini söyledi.

Van'da beyin kanaması geçiren ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi. Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.

KENDİNİ "ÇOCUK DOKTORU" OLARAK TANITTI

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi. Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç.'ye "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç., şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

Ambulansta yakalanan sahte doktor serbest bırakıldı: Cahillik ettim, pişmanım

TIBBI SEKRETERLİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı. Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi.

"PİŞMANIM" DİYEN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi. Savcılıktaki ifadesinde, "Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım" diyen Osman Ç., serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Erzincan'da hasta naklederken yakalanan sahte doktor serbest bırakıldı: Cahillik ettim, pişmanım - Son Dakika

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