Ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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Ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

30.09.2022 13:04
Ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

AĞRI'da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu özel bir firmaya ait ambulansta, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

AĞRI'da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu özel bir firmaya ait ambulansta, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulansı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma, göçmenleri ambulansla gönderdikleri belirlenen 3 kişiyi organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.

Haklarında yapılan işlem sonucu Eleşkirt'te adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yakalanan 12 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.


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Kaynak: DHA

Afganistan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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