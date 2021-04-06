Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü - Son Dakika

Hastanenin acil servis bölümüne yanaşan ambulanstaki yaralının indirilmesine yardımcı olan temizlik görevlisi Mehmet Salih Meşe, yaralının babası olduğunu fark edince "baba" diyerek ağladı. Meşe'yi, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Aydın Çine Devlet Hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, ambulanstan indirilmesine yardım ettiği trafik kazası yaralısının babası olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı.

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