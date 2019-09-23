Amca cinayetinde 2 kız kardeş adliyeye sevk edildi
2 saat önce
SAMSUN'da çöp atma meselesinden çıkan kavgada amcaları Bekir Ö.'yü (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Ö. (22) ile kardeşi Seda Ö. (19) adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
SAMSUN'da çöp atma meselesinden çıkan kavgada amcaları Bekir Ö.'yü (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Ö. (22) ile kardeşi Seda Ö. (19) adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızların annesi, babası ve 1 kardeşleri serbest bırakıldı.
Olay, gece saatlerinde Tekkeköy
ilçesi Yaylageriş
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Bekir Ö. ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöpler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö.'nün eşi Havva Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu. Çıkan kavgada Bekir Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 KIZ KARDEŞ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Olayla ilgili Mustafa Ö, eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan Mustafa Ö., eşi Havva Ö. ve kızları Semanur Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ebru Ö. ve Seda Ö. ise adliyeye sevk edildi.
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