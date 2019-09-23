Amca cinayetinde 2 kız kardeş adliyeye sevk edildi (2)
1 saat önce
'KARDEŞİMİ SAVUNMUŞTUM, PİŞMANIM'Samsun'da amcası Bekir Ö.'yü bıçakla yaralayarak ölümüne sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Ö. (22) tutuklandı, kardeşi Seda Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:45 Kaynak: DHA
'KARDEŞİMİ SAVUNMUŞTUM, PİŞMANIM'
Samsun'da amcası Bekir Ö.'yü bıçakla yaralayarak ölümüne sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Ö. (22) tutuklandı, kardeşi Seda Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amcasının kardeşine sopayla saldırıp yere düşürdüğünü öne süren Ebru Ö., "Hedef gözetmeden bıçağı rastgele savurdum. Kardeşimi savunmuştum. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dedi.
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