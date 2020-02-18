Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

29 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, amca çocukları arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Yaşar Celal Sığak (39) yaşamını yitirdi.

Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, amca çocukları arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Yaşar Celal Sığak (39) yaşamını yitirdi. 13 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi vücuduna aldığı taş ve sopa darbeleri ile Yaşar Celal Sığak ise henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Celal Sığak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 13 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.


Viranşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
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