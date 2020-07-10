Amca çocuklarını öldürdü - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde amcasının iki oğlunu tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in kırsal Kırsal Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan T.Y (26) ile amcasının çocukları olan Uygar Y. (28) ve Uğur Y. (29) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Y, yanındaki tüfekle kuzenlerine ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Uygar Y. ve ağabeyi Uğur Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından kaçan T.Y. ise jandarma ekiplerince yakalandı. - BALIKESİR