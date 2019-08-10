Son Dakika Haberleri: Amca çocuklarının arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Amca çocuklarının arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, amca çocuklarının arazi tartışmasında bir kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu.

Amca çocuklarının arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun'da, amca çocuklarının arazi tartışmasında bir kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden de aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen amca çocukları M.K. ve S.K. arasında arazi tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında M.K., S.K.'yi bıçakla yaraladı. Sol omzunun altından yaralanan S.K. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Alibeyli Mahallesi, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çorum'da sahibinden kaçan kızgın boğa, kafeyi birbirine kattı! O anlar kameraya yansıdı
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 00:04:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amca çocuklarının arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]