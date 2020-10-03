Amca çocuklarının tartışması cinayetle bitti - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde amcasının çocuğu tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam satlerinde Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Seyfettin G. (23) ile amca oğlu Zeynel Abidin G. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşünce, Seyfettin G., evinden aldığı pompalı tüfekle amcasının çocuğu Zeynel Abidin G.'ye ateş etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan Zeynel Abidin G., ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zeynel Abidin G.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan meydana gelen olayla ilgili Seyfettin G. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR