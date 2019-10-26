Son Dakika Haberleri: Amca ve yeğen arasındaki kürekli kavga ölümle bitti
Son Dakika Güncel Amca ve yeğen arasındaki kürekli kavga ölümle bitti

Amca ve yeğen arasındaki kürekli kavga ölümle bitti

1 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen kavgada, amca yeğenini kürekle öldürdü.

Amca ve yeğen arasındaki kürekli kavga ölümle bitti, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen kavgada, amca yeğenini kürekle öldürdü.

İddiaya göre, Keklikdere köyü Balkaya mezrasında, Süleyman K. ile yeğeni Ferhat K. (37) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, Süleyman K. eline aldığı kürekle yeğenine vurdu. Ferhat K. aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ferhat K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Ferhat K'nin cenazesi, otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Cinayet zanlısı Süleyman K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Elazığ, Palu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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