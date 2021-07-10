BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN AMCA VE YEĞENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI - Son Dakika

Amca ve yeğeni, baraj göletinde kayboldu (2)

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan Maviye Akın ile onu kurtarmak isteyen amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uğur Akın ve Maviye Akın'ın cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.