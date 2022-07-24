Amca ve yeğeni suda boğuldu - Son Dakika
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Amca ve yeğeni suda boğuldu

24.07.2022 21:00
Amca ve yeğeni suda boğuldu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, piknik yaparken serinlemek için suya giren Ahmet Tatlı (15) ile onu kurtarmak isteyen amcası Mustafa Tatlı (39) hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, piknik yaparken serinlemek için suya giren Ahmet Tatlı (15) ile onu kurtarmak isteyen amcası Mustafa Tatlı (39) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Gölbaşı'na bağlı Çataltepe köyü yakınındaki Savran Çayında meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan Ahmet Tatlı, serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yeğeninin yardım çığlıklarını duyan amcası Mustafa Tatlı, kurtarmak için suya girdi. Akıntıya kapılan amca Mustafa Tatlı ve yeğeni Ahmet Tatlı, suda kayboldu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin suda yaptıkları aramada Mustafa ve yeğeni Ahmet Tatlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan amca ve yeğeninin cenazeleri otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi
Kaynak: DHA

Mustafa Tatlı, Ahmet Tatlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amca ve yeğeni suda boğuldu - Son Dakika

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