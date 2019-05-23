Amca yeğen arasında arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğenini silahla ateş ederek öldürdü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğenini silahla ateş ederek öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Ortadere Mahallesi'nde Ali Ç. ile yeğeni Kadir Ç. (20) arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ali Ç'nin silahla ateş etmesi sonucu yeğeni Kadir Ç. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Ç. olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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