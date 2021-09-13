Amca yeğen arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti... Cinayet anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Amca yeğen arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti... Cinayet anı kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de amcası ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga eden bir kişi amcasını vurdu. Olay da kendisi de yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alınırken amca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Olay, dün 16: 00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Taşkın daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan amcası Necdet Taşkın ile sokak üzerinde karşılaştı. Yunus Taşkın ve beraberinde bulunan 2 kişi amca ile tartışmaya tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada amca ve yeğen birbirlerine ateş ederken, Yunus Taşkın ve amca Necdet Taşkın yaralandı. Bu sırada yere düşen amcaya Yunus Taşkın ve yanındakiler vurmaya devam etti. Daha sonra yaralı Yunus Taşkın ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken amca Necdet Taşkın olay yerinde yığılıp kaldı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Necdet Taşkın kaldırıldığı hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet verici olay ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de Necdet Necdet Taşkın'ın ve Yunus Taşkın'ın kavga ettiği anlar görülüyor. Daha sonra Necdet Taşkın yere düşerken Yunus Taşkın ve yanındaki iki kişinin talihsiz adama yerde vurdukları da görülüyor. Daha sonra yaralı yeğen Yunus Taşkın ve yanında ki iki kişinin olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor. Olayın göğün tanığı Serhat Işık ses duyduklarını ilk olarak inşaattan bir şey düştüğünü zannettiklerini ancak daha sonra çığlık sesleri üzerine dışarı çıktıklarında olayı gördüğünü belirtti.