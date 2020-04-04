Amca yeğenin evde Avrupa şampiyonası mesaisi - Son Dakika
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Amca yeğenin evde Avrupa şampiyonası mesaisi

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 38 yaşındaki milli antrenör Halit Erdemir, birlikte Avrupa şampiyonasına hazırlanan yeğeni Fahriye Erdemir ile evde her gün spor yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Amca yeğenin evde Avrupa şampiyonası mesaisi, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 38 yaşındaki milli antrenör Halit Erdemir, birlikte Avrupa şampiyonasına hazırlanan yeğeni Fahriye Erdemir ile evde her gün spor yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Çubuk'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonları kapatılan amca, yeğen, Avrupa şampiyonasına hazırlanmak için evlerini spor salonuna çevirdi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde de antrenörlük yapan Halit Erdemir, AA muhabirine, aldıkları tedbirle yarın yapılacakmış gibi şampiyonaya hazırlandıklarını belirtti.

Salonun kendine has kokusunu özlediklerini dile getiren Erdemir, şunları söyledi:

"Evde spor yapmak gerçekten farklı bir duygu, salonu özlüyoruz. Evde spor yapmamız önceleri ev halkı tarafından hoş karşılanmıyordu ama ev halkı da zamanla alıştı. Spor salonunda yapıyormuş gibi evimizde spor yapmaya başladık. Aynı apartmanda yaşadığımız yeğenim Fahriye ile birlikte evimizin salonunda antrenmanlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Yarın katılacakmış gibi ertelenen Avrupa şampiyonasına evde amca yeğen birlikte hazırlanıyoruz. Aynı zamanda 18 milli sporcum bulunuyor, onların da video konferansla antrenman yapmalarını sağlıyorum. Neler yapacaklarını, hangi taktikleri uygulayacaklarını, hangi kas gruplarını çalıştıracaklarını tek tek sporcularıma gösteriyorum."

Erdemir, yaşanan süreçte sağlıklı kalmak için yetkililerin koyduğu kurallara bir emir olarak algılayıp uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Taktikler amcadan madalyalar yeğenden

Antrenörü olan amcasının verdiği taktiklerle şampiyonaya hazırlanan milli sporcu Fahriye Erdemir de hedefinin dünya şampiyonası olduğunu söyledi.

Severek yaptığı wushu kungfu ve kyokusin branşlarında başarısını amcasına borçlu olduğunu vurgulayan Erdemir, "Amcam hem hocam hem de baba yarısı oluyor. Maçlara gittiğimizde moral verir. Rakibi izleyip, bana taktikler veriyor. Çok sayıda birinciliğim, sayısız madalya ve kupam var. Bu başarıyı devam ettirmek istiyorum. Bu nedenle de Avrupa şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya getirmek için gece gündüz amcamla birlikte çalışıyorum. Amcamla çalışmak gerçekten çok güzel bir duygu. Sabah online derslerimi çalışıyorum. Akşam ise amcamla antrenman yapıyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Erdemir, herkese evde spor yapmayı tavsiye ederek, "Evde kal, sporsuz kalma Türkiye" dedi.

Ankara, Çubuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:08 Kaynak: AA

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