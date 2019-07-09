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Amca-yeğenin katili tutuklandı

18 dakika önce

Amca-yeğenin katili tutuklandı Cezaevinden izinli çıkıp iki kişiyi öldüren zanlı tekrar cezaevine girdi Zanlının son sözü 'pişmanım' olduDENİZLİ - Denizli'de cezaevinden izinli çıkıp tartıştığı amca ve yeğeni av tüfeği ile öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak...

Denizli, 3. Sayfa
Amca-yeğenin katili tutuklandı
Cezaevinden izinli çıkıp iki kişiyi öldüren zanlı tekrar cezaevine girdi
Zanlının son sözü 'pişmanım' oldu
DENİZLİ - Denizli'de cezaevinden izinli çıkıp tartıştığı amca ve yeğeni av tüfeği ile öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı adliye çıkışında gazetecilerin sorusuna 'Pişmanım' yanıtını verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Mehmet Ö., mahallede önceden husumetli olan Süleyman Akan ile köy meydanında tartıştı. Tartışmanın ardından Mehmet Ö., Süleyman Akan ve yeğeni Ahmet Akan'ı av tüfeğiyle vurup yaraladı. Hastaneye kaldırılan amca-yeğen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca-yeğenin cenazeleri geçtiğimiz gün Kocadere Mahallesi'nde toprağa verildi.
"Polis merkezine teslim olmuştu"
Olayın ardından güvenlik güçleri olayın şüphelisi Mehmet Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayetin katil zanlısı Mehmet Ö., bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Öte yandan cinayet zanlısı, adliye çıkışı gazetecilerin 'Pişman mısın' sorusuna, 'Pişmanım' yanıtını verdi.
Amca-yeğenin katili tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:45 Kaynak: İHA
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