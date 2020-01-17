Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü - Son Dakika

Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü

18 dakika önce

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcası Mahmut B. (55) tarafından av tüfeğiyle vurulan Murat B. (33), hayatını kaybetti.

Amca, yeğenini arazi kavgasında tüfekle öldürdü, System.String[]

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcası Mahmut B. (55) tarafından av tüfeğiyle vurulan Murat B. (33), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi, Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut B. ile yeğeni Murat B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut B., evde bulunan av tüfeğiyle yeğeni Murat B.'ye ateş etti. Murat B., kanlar içinde kalırken, amca Mahmut B. de mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini anlattı. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat B.'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı amca ise gözaltına alındı.


Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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