Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı - Son Dakika

Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı

03.02.2021 23:04

Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeğenini iş yerinin önünde vurduğu öne sürülen amca polis tarafından gözaltına alındı.

Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeğenini iş yerinin önünde vurduğu öne sürülen amca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Müftü Mahallesi Seydişehir Çevre Yolu üzerinde bulunan lastik satışı ve tamiri yapılan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi A.H, dükkanın önüne gelen amcası tarafından ailevi bir meseleden çıkan tartışmada tabanca ile açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı A.H. olayın ardından çağrılan ambulansı beklemeden yaralı halde kendi aracına binerek hastaneye gitti. Silahla yaralama olayının ihbar edilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Öz yeğenini iş yerinin önünde vurduğu iddia edilen R.H., karşıladığı polislere, silahla vurduğu A.H'nin amcası olduğunu belirterek, olayda kullandığı tabancasını da teslim etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen, vücudunda bir kurşun yarası olduğu tespit edilen yaralı A.H. ise Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemede 5 adet boş kovana rastlarken, kurşunlardan birinin de iş yerine isabet ettiğini belirledi. Polis, olayda kullanılan 7.65 mm çapındaki silaha da el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı
Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı
Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı
Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı

Müftü, Konya, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız Koronavirüsün laboratuvardan çıktığını kesin dille reddeden DSÖ heyetinin İngiliz üyesi ağız değiştirdi Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü Saldırganlar önce kameraları boyadı sonra seyyar satıcıyı vurdu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama
OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü         
23:12
Lille, Yusuf'un gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 yendi Lille, Yusuf'un gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 yendi         
23:00
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda         
22:39
Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı         
22:24
Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil         
21:56
YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir         
21:11
CHP'li Özkan Yalım'dan tartışma yaratacak sözler: Üç dönemdir AK Parti'yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık CHP'li Özkan Yalım'dan tartışma yaratacak sözler: Üç dönemdir AK Parti'yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık         
20:29
4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş         
17:07
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi         
14:05
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 23:33:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amca yeğenini tabancayla vurarak yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei