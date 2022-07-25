Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çay kenarında piknik yapıkları esnada serinlemek için suya girerek çırpınan yeğenini kurtarmak isteyen amca, yeğeniyle birlikte boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü Davar Yatağı mevkii Savran Çayı kenarında piknik yapan Ahmet Tatlı (15) serinlemek için Savran Çayı'na girdi. Bir süre sonra suda Ahmet Tatlı'nın çığlıklarını duyan amcası Mustafa Tatlı (39), yeğenini kurtarmak için suya atladı. Suyun akımına kapılan amca ve yeğen suda boğuldu. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından saatler süren aramanın ardından amca ile yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN