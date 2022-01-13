Amcalarından haber alamayan yeğenler, paniğe neden oldu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde amcalarından haber alamayan yeğenler, mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre göre, İpekyolu Mahallesi Müftüoğlu Sokak'ta 2 katlı evin üst katında oturan Osman Ç. isimli vatandaşa yeğenleri bir süre ulaşamadı. Uzun süre telefonuna ulaşamayan yeğenleri kötü bir durum oldu zannederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve girdi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler ve yeğenler aileye tekrar ulaşmaya çalıştı. Polislerin yaptığı araştırmalar sonucunda ailenin komşu ziyaretine gittiği ve Osman Ç. isimli vatandaşın telefonu evde bıraktığı öğrenildi.

Mahallelinin de sokağa döküldüğü olayda yeğenler rahat bir nefes alırken, polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı inceleme sonucu olay yerinden ayrıldı. - ORDU