Amcamın Saçını Pembe Yaptım ?? #şakasavaşları
1 saat önce
Ben Enes Batur, Amcamın saçını pembe yaptım #ŞakaSavaşları nda İşbudur Serisi adında ona saçını pembe yapma şakası yaptım delirdi çıldırdı sinirlendi bana saldırdı efsane şakaydı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Amcamın saçını pembe yaptım #ŞakaSavaşları
nda İşbudur Serisi adında ona saçını pembe yapma şakası yaptım delirdi çıldırdı sinirlendi bana saldırdı efsane şakaydı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:58 Kaynak: Youtube
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