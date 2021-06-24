Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı - Son Dakika

Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı

ERZURUM - Erzurum'da iddiaya gör mal davası yüzünden iki kardeşin arasında kavga çıktı. Gittikçe büyüyen kavga sırasında elindeki demir boruyu 10 yaşındaki kuzenine fırlatan S.K. ise küçük kıza dehşeti yaşattı.

Edinilen bilgilere göre olay 19 Haziran cumartesi günü meydana geldi. Dört çocuk sahibi olan Turgut Karakaş ve Seçgül karakaş çifti, Erzurum'un Aziziye İlçesine bağlı Atlıkonak Mahallesine çocuklarıyla beraber piknik yapmak için gitti. Köye gittikleri sırada göre Turgut Karakaş ile kardeşi mal davası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında iddiaya göre traktörle oradan geçen Turgut Karakaş'ın yeğeni S.K. elindeki demir boruyu 10 yaşındaki kuzeni Zehra Su Karakaş'ın yüzüne fırlattı. Aldığı şiddetli darbe nedeniyle yere düşen küçük kız ise dehşet verici anlar yaşadı. Öte yandan demir borunun yüzüne çarpması nedeniyle elmacık kemiği çatlayan minik Zehra, iki gün yoğun bakımda tedavi edildi.

"Kızımı bu hale kuzeni getirdi"

Kızının yüzüne 26 yaşındaki kuzeninin demir boru fırlattığını belirten Seçgül Karakaş, "Yaşadığımız olay geçen cumartesi gerçekleşti. Eşim TIR şoförü ve o gün izinliydi. Atlıkonak köyünde evimiz var oraya gittik hem evi havalandırayım dedim hem de çocuklarımla piknik yapalım istedim. Gittiğimiz sırada eşimle kardeşi arasında bir tartışma oldu. Tartışma o kadar büyük bir tartışma değildi. Daha sonra kayınımın oğlu traktörle olduğumuz yere geldi. Kızımı bu hale getiren S.K.'da o sıra traktörün römorkunda saklanıyordu. Orada elindeki demir boruyu kızımın yüzüne vurdu. Kızımda zaten diyor ki anne onunla göz göze geldik benim yüzüme demiri fırlattı diyor. Kızımı 26 yaşındaki kuzeni bu hale getirdi" dedi.

"Kavga mal davası nedeniyle başladı"

Eşinin hakkını istemesine rağmen kayınının vermediğini kaydeden Karakaş, "Önceden hiç tartışmamız yoktu aralarındaki problemler mal davası yüzünden başladı. Benim eşim kendi hakkı olanı onlardan istedi ama onlar eşime hakkını vermedi. Yine o gün eşim benim hakkım neyse bana onu verin dedi. Kayınımda hayır sana bir şey vermeyeceğim dedi. Orada tartıştılar sonra traktörle o adam geldi. Traktörü E.K. kullanıyordu o da saldırdı. Ama diğeri römorka saklanmış sonra demir boruyu kızımın yüzüne fırlattı" açıklamalarında bulundu.

"Bilerek benim kızımı hedef aldı"

Kızının yüzüne demir sopa atan S.K.'nın şuanda hocalık yaptığını da söyleyen Karakaş, "Geçen bayramda S.K. oğluma bir tokat atmış bizde dedik ki belki oğlumuz bir terbiyesizlik yapmıştır. Olabilir abisi yapabilir dedik. 4 tane çocuğum var eşim TIR şoförü benim kimseye de bir zararım yok. Kızım Zehra'nın psikolojisi çok bozuk durumda en ufak bir şeyde hemen ağlıyor. Sebep her ne olursa olsun eşimde haksız olsa bu çocuğa saldırmak olmaz. Üstelik bu bir eğitim görevlisi şuanda hocalık yapıyor. Bunu benim çocuğuma yapan yarın başkasının çocuğuna da yapar. Ayrıca karakolda şiddetten dolayı bunun başka dosyaları da var. Bilerek benim kızımı hedef aldı orada. Kızım tedavi sürecinde iki gün yoğun bakımda kaldı. Gözünün altı tamamen dikişli ve elmacık kemiği çatlak durumda bulunuyor. Plastik cerrahiye götürdüm ve doktor yüzünde iz kalacak dedi" diye konuştu.

"Amcam babama bıçak çekti"

Amcasının kavga sırasında babasına bıçak çektiğini belirten Zehra Su Karakaş ise, "Babam o gün amcamın yanına doğru gitti ama saldırmak için gitmedi. Amcam biranda babama saldırdı daha sonra hemen silahına doğru koştu. Sonra silahı almaya giderken babam amcama korkuyor musun dedi. Amcam da hayır korkmuyorum deyip babama doğru bıçak çekti. Daha sonra annem geldi onları ayırmak için bende korktum. Caminin orada da E.K. ile S.K. vardı. Onlar traktörle gelirken yer değiştirdiler S.K. arka tarafa geçti bende babama bir şey olacak diye çok korktum. S.K. bana bakıyordu bende ona bakıyordum sonra o elindeki demiri bana doğru attı. Bende aldığım darbeyle yere çakıldım. Kendimi çok kötü hissettim ve çok korktum. Şuanda biraz korkuyorum ama iyiyim" dedi.