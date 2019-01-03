Son Dakika Haberleri: Amcaoğlunun Boğazını Kesen Zanlı 53 Ay Sonra Yakalandı

Amcaoğlunun Boğazını Kesen Zanlı 53 Ay Sonra Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde, 2014 yılı Ağustos ayında amcaoğlunu av tüfeğiyle vurarak yaralayan ve daha sonra boğazını kesen zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu 4 yıl 5 ay sonra yakalandı.

Amcaoğlunun Boğazını Kesen Zanlı 53 Ay Sonra Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesinde, 2014 yılı Ağustos ayında amcaoğlunu av tüfeğiyle vurarak yaralayan ve daha sonra boğazını kesen zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu 4 yıl 5 ay sonra yakalandı.

10 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen olayda; Karatepe Mahallesinde yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan C.G. ile kardeşi M.G.'nin çocukları arasında Köşk ilçe merkezinde katıldıkları bir düğün sonrasında tartışma çıktı. Daha sonra ayrılan iki grup dönüş güzergahında Karatepe Mahallesi Kösealanı mevkiinde karşı karşıya geldi. Ayı zamanda komşu olan amca çocukları arasında çıkan kavgada M.G'nin oğlu Ahmet Günel, amcası C.G.'nin oğlu Güven Günel'i göğsünden ev tüfeğiyle vurduktan sonra bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan ancak tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Güven Günel, 16 ay sonra 22 Aralık 2015 tarihinde Baklaköy Mahallesi Mezarlığı yanında yaya olarak yürürken arkadan gelen bir motosiklet çarpması sonucu kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde 28 yaşında hayatını kaybetti.

Evine gelip gittiği tespit edildi

Olaydan sonra dağlara kaçan zanlı Ahmet Günel, aradan geçen 4 yıla rağmen yakalamadı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığının yenilenen ekibi, amcaoğlu Güven Günel'i boğazını kesmek suretiyle öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle aranan ve yakalanmamak için devamlı yer değiştiren Ahmet Günel'i yakalamak için 4 ay önce çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zanlı Ahmet Günel'in Karatepe Mahallesindeki evine gelip gittiği tespit edildi.

Jandarma asayiş timleri operasyon hazırlığında iken Karatepe Mahallesinden ayrıldığı, Baklaköy ve Başçayır mahallerine gittiği belirlenen Ahmet Günel, yapılan şok uygulamada yakalandı.

Ahmet Günel'in yapılan üst aramasında 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Ahmet Günel, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Aydın, Ahmet Günel, Köşk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı

Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:58:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amcaoğlunun Boğazını Kesen Zanlı 53 Ay Sonra Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]