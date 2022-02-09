Amcaoğullarını bekleyen yeni gelişmeler…

Gönül Dağı'nın 12 Şubat Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek yeni bölümünde neler olacak:

Ellerindeki son fırsatı da yitiren amcaoğulları üzgün haldedir. İcat işlerine birlikte devam edememelerinin etkisiyle ayrı yollara savrulmalarına neden olan bu durum, amcaoğullarının hayatlarında nasıl gelişmelere sebep olacaktır? Rıfat'ın kahveyi satılığa çıkartması başta Meryem olmak üzere herkesi üzer. Ameliyat parasını toparlamak için tüm kasabalı el ele verirken, bu birliğin sonunda hedefe ulaşabilecekler midir? Öte yandan Mezarcı İlyas'ın ölümüyle kötü günler geçiren Asya'yı bekleyen gelişme ne olacaktır?

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğulları ve Cem Kurtoğlu rol alıyor.