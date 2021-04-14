Amcaoğullarını tehlikeden kim kurtaracak? - Son Dakika

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı'nın 17 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;

Taner ve amcaoğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu ararken, öte tarafta hem Dilek'in hem de amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Zamanın iyice daraldığı yerde amcaoğullarına kim yardım edecek? Taner ve Dilek'in söz kesme merasimi yapılabilecek mi?

Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtacak olan gelişme ne olacak?

Gedelli'ye Ramazan ayı tüm coşkusuyla gelir… Ramazan şenliklerinin ihalesini alan Muammer ve Hüseyin işin içinden çıkamayınca organizasyon amcaoğullarına kalır. Böylelikle kasabada şenlik başlar.

Gönül Dağı'nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı.