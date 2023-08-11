Amcası gibi şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in son görüntüleri duygulandırdı - Son Dakika
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Amcası gibi şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in son görüntüleri duygulandırdı

Son Güncelleme: 11.08.2023 20:12

Amcası gibi şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in son görüntüleri duygulandırdı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in görevi başında çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı.

Amcası gibi şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in son görüntüleri duygulandırdı

DENİZLİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in görevi başında çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Silah arkadaşının duygusal bir notla paylaştığı görüntüler, izleyenleri ağlattı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, ismini aldığı ve 42 yıl önce Kırklareli'nde yaşanan Pancarköy faciasında şehit olan 65 askerden birisi olan büyük amcası Kemal Özek'in yanına kazılan kabirde, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Özek'in görevi başında çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir silah arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan şehit askerin son görüntüleri, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Kırsal görevindeyken cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in oldukça mutlu olduğu ve tebessüm ettiği anlar yer aldı. Özek'in silah arkadaşı, videonun altında "Çok güzel günlerimiz geçti seninle kardeşim. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun inşallah" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Amcası gibi şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in son görüntüleri duygulandırdı - Son Dakika


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