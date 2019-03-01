Amcası Parçalara Ayıran Şahıs Güvenlik Kamerasında

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir iş yerinde tartıştığı amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan Fahrettin Ö. ve kendisine yardım eden 3 motorcu arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir iş yerinde tartıştığı amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan Fahrettin Ö. ve kendisine yardım eden 3 motorcu arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın parçaladığı cesedi çöp konteynerine attığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Başakşehir Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde Çarşamba günü işlenen vahşi cinayet iddiaya göre şöyle gelişti. Babasının rahatsızlanmasının ardından amcası Rıfat Rıza Ö. ile beraber aile şirketinde çalışan Fahrettin Ö., motosiklete olan merakı nedeniyle şirketin ortak hesabından harcamalar yaptı. Harcamalar nedeniyle amca-yeğen arasında başlayan tartışma, gitgide büyüdü. İkili arasında Çarşamba günü ortak hesabından yapılan harcama nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada amca Rıfat Rıza Ö.'nün, "Baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun" sözleri, Fahrettin Ö.'yü çılgına çevirdi. İş yerinde bulunan ruhsatsız tabancayı alan Ö., amcasını öldürdü. Amcasının öldüğünü gören yeğen Fahrettin Ö.ise büyük bir soğukkanlılıkla cesedi parçalayarak valizlere koydu. Kadıköy'de kafe işleten motorcu arkadaşı Ferhat Y.'yi arayan Ö. durumu anlatarak yardım istedi. Arkadaşının yardım isteği üzerine Ferhat Y. taksiye binerek Başakşehir'de bulunan iş yerine geldi ve iki ceset parçalarının olduğu valizleri otomobile koyarak Kadıköy'e doğru yola çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan şüpheliler Rıfat Rıza Ö.'nün gövdesini Uskumruköy mevkii yol kenarında bulunan bir refüje atarak yollarına devam etti.



VAHŞİ CİNAYET ÇÖP KONTEYNERİNDE BİR ÇİFT KESİK BACAK BULUNMASIYLA ORTAYA ÇIKTI



Kadıköy'de bulunan kafeye gelen Fahrettin Ö. ve Ferhat Y. cesedin geri kalan parçalarını 2 çalışanla beraber poşetleyip kutulara koyarak dağıtım için hazır hale getirdi. Şüpheliler ceset parçaları Kadıköy'de bulunan çeşitli çöp konteynerlerine atarak kafeye döndü. Vahşi cinayet, Acıbadem'de çöp konteynerinde kağıt arayan bir toplayıcının çuvala sarılı kesik bacakları bulmasıyla ortaya çıktı. Kesik bacakları bulan atık toplayıcı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde çuval üzerinde bir adresin yazılı olduğunu gördü. Soruşturmayı genişleten ekipler, Kadıköy, Hasanpaşa'da bulunan bir kafenin adresine ulaştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler ceset parçalarını dağıtımının bu kafeden yapıldığını tespit etmesinin ardından harekete geçti. Soruşturma kapsamında 4 saatlik çalışmanın ardından kafe sahibi Ferhat Y., amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan şahıs ve ceset parçalarının dağıtımına yardım eden 2 kafe çalışanı yakalanarak gözaltına alındı.



'BABAN GİBİ YATTIĞIN YERDEN PARA KAZANIYORSUN' SÖZÜYLE KENDİNİ KAYBEDİP AMCASINI ÖLDÜRDÜ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sorguya alınan Fahrettin Ö., amcasını silahla vurduktan sonra cesedini parçaladığını itiraf etti. Amcasıyla harcamaları nedeniyle zaman zaman tartıştığını, Çarşamba günü de benzer bir tartışma yaşandığını belirten Fahrettin Ö., "Baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun" sözü üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söyledi.



KAYIP KESİK PARÇALAR BİR BİR BULUNDU



Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Rıfat Rıza Ö.'ye ait ceset parçalarını arayan ekipler, ilk olarak gövdeyi Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde yol kenarında bulunan refüjde buldu. Gövdenin bulunmasının ardından çalışmalarını sıklaştıran ekipler gövdeden kesilerek ayrılan başı da Acıbadem'deki bir çöp konteynerinde buldu. Bulunan vücut parçaları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Cesetten geriye kalan kolların ise ekipler tarafından arandığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.



(Oğuzcan Yazar/İHA)

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