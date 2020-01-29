Amcasından kalan mızıkayı Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amcasından kalan mızıkayı Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdi - Son Dakika

Amcasından kalan mızıkayı Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdi

6 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde 12 yaşındaki Seyit Kaan Türkoğlu, Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen amcası Oktay Türkoğlu'ndan kalan mızıkayı, Elazığ depreminden etkilenen çocuklara gönderdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 12 yaşındaki Seyit Kaan Türkoğlu, Van depreminde hayatını kaybeden öğretmen amcası Oktay Türkoğlu'ndan kalan mızıkayı, Elazığ depreminden etkilenen çocuklara gönderdi.

Türkoğlu, Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan oyuncak kampanyasına destek olmak için eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu Müdürü Saffet Bol'u ziyaret etti. Türkoğlu, Van'da öğretmen olarak görev yaparken 2011 depreminde eşiyle birlikte hayatını kaybeden amcası Oktay Türkoğlu'ndan kalan mızıkayı, Elazığ'da depreminden etkilenen çocuklara ulaştırılması için Bol'a teslim etti.

"Yaşım itibarı ile 2011 yılında Van'da meydana gelen depremi çok hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey Van'da görev yapan öğretmen amcam Oktay Türkoğlu'nun meydana gelen depremde hayatını kaybetmesiydi. Özellikle orada amcasını ve yakınlarını kaybetmiş çocukları çok iyi anlayabiliyorum. Benim için anlamı çok olan amcamdan kalan mızıkayı oradaki kardeşime hediye etmek istedim. Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın." yazılı notu da mızıkayla birlikte teslim eden Türkoğlu, Elazığ'da yaşananlara çok üzüldüğünü dile getirdi.

Amcasından kalan mızıkayı Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdi

Türkoğlu, Taşova, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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