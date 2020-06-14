Amcasını beklerken ayağından vuruldu - Son Dakika

Adana'da evinin önünde amcasıyla buluşmak için bekleyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70565 Sokakta meydana geldi. Geçen 11 Haziran günü sokak başında evinin önünde amcasını bekleyen Alican Atabey (26), bu sırada sokağın sonundan elinde pompalı tüfekle gelen iddiaya göre cezaevi firarisi A.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Atabey'in sağ ayağına ateş eden A.Y., kaçarak uzaklaştı.



Ambulans ile hastaneye kaldırılan Atabey, kendisini vuran kişiden şikayetçi oldu. Polisin A.Y.'yi arama çalışması sürerken Atabey'in Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



Genç adam, kendisini vuran kişinin daha önceden husumetli olduğu C.A. ile N.A. tarafından para karşılığında tutulduğunu iddia ederken, bir an önce kendisini silahla yaralayan kişinin bulunmasını istiyor. - ADANA