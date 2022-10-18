Son dakika haber: Amcasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Amcasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

18.10.2022 12:04

Edinilen son dakika haberine göre Amcasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Kızını abisinin istediği kişiye vermeyen baba, yeğeni tarafından bıçaklandı Bursa'da kızını ağabeyinin istediği kişiye vermeyen baba, 16 yaşındaki yeğeni tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Amcasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Kızını abisinin istediği kişiye vermeyen baba, yeğeni tarafından bıçaklandı

BURSA - Bursa'da kızını ağabeyinin istediği kişiye vermeyen baba, 16 yaşındaki yeğeni tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nden meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, at arabasıyla hurdacılık yapan C. Kaysuk (43), kardeşi Raşit Kaysuk'tan (37), yeğeni G. Kaysuk'u tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi. Raşit Kaysuk tarafından olumsuz karşılanan abi, tartışmaya başladı. Tartışmadan bir kaç gün sonra mahalledeki çay ocağında oğlu F. Kile oturan C. Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk ile yeniden konuşmak istedi. Yeğenini kendi istediği kişiye vermesini tekrarlayan C. Kaysuk, yine olumsuz cevap alınca yeniden tartışma yaşandı.

Kavganın büyümesiyle olaya müdahil olan C. Kaysuk'un oğlu 16 yaşındaki F. K, yanındaki bıçakla amcası Raşit Kaysuk'u kalbinden yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raşit Kaysuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra zanlı F.K. ile babası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı F.K. tutuklanırken, babası C.Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

YORUMLAR
500
Amcasını kalbinden bıçakladı Amcasını kalbinden bıçakladı Bursa haber | Bursa'da amcasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı Bursa haber | Bursa'da amcasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı Bursa haber... Bursa'da 3 tonluk ceviz dolandırıcılığı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Amcasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:29:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Amcasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement