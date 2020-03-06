Amcasını öldüren sanık duruşma salonunda yeniden tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amcasını öldüren sanık duruşma salonunda yeniden tutuklandı - Son Dakika

Amcasını öldüren sanık duruşma salonunda yeniden tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da, amcasını öldüren ve yargılama sırasında suç vasfının meşru müdafaa olarak değişmesi ihtimali üzerine bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye edilen sanık, duruşmada yeniden tutuklandı.

Amcasını öldüren sanık duruşma salonunda yeniden tutuklandı, System.String[]

Bursa'da, amcasını öldüren ve yargılama sırasında suç vasfının meşru müdafaa olarak değişmesi ihtimali üzerine bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye edilen sanık, duruşmada yeniden tutuklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar baba İsmail ve oğlu Halit Bozkurt (36) ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada önceki ifadelerini tekrarlayan sanıklar, olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, daha önce Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz sonucu tahliye edilen Halit Bozkurt'un, yeniden tutuklanmasına karar verdi.


Heyet, Bozkurt hakkındaki yargılamanın devam etmesi, adli ve uzman raporlarının henüz alınmaması ve meşru müdafaanın tüm deliller toplandıktan sonra değerlendirileceğini belirterek, duruşmayı erteledi.- Olay

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde 9 Mart 2019'da İsmail ve Hasan Bozkurt kardeşler miras meselesi yüzünden kavga etmiş, iki kardeş de silahla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Hasan Bozkurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından şüpheli hareketlerde bulunan ve elinde barut izine rastlanan, İsmail Bozkurt'un oğlu Halit Bozkurt babasıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf edince Halit Bozkurt tutuklanmış, babası ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Halit Bozkurt, meşru müdafaa gerekçesiyle Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.

Halit Bozkurt, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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