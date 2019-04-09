Amcasını Öldüren Yeğen 15 Yıl Hapisle Cezalandırıldı

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Ünlü Gitarist ve Şarkıcı Metin Türkcan, "Eşim Başkasından Hamile Kaldı" Diyerek Dava Açtı!

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!