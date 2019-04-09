Son Dakika Haberleri: Amcasını Öldüren Yeğen 15 Yıl Hapisle Cezalandırıldı

Amcasını Öldüren Yeğen 15 Yıl Hapisle Cezalandırıldı

22 dakika önce

Konya'da 2016 yılında kayıp başvurusunda bulunulan amcasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl hakkında dava açılan sanık, 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Amcasını Öldüren Yeğen 15 Yıl Hapisle Cezalandırıldı, System.String[]
Konya'da 2016 yılında kayıp başvurusunda bulunulan amcasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl hakkında dava açılan sanık, 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Kızoğlu (37), öldürdüğü amcası Ebubekir Kızoğlu'nun (31) eşi ve taraf avukatları katıldı.

Kendisinden son sözleri sorulan tutuklu sanık Abdullah Kızoğlu, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Taraf avukatının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Kızoğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın "cinayeti tahrik altında işlediği" gerekçesiyle cezasını 18 yıla düşürdü. Ardından sanığa "iyi hal" indirimi uygulayarak, 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Ebubekir Kızoğlu'nun 16 Ağustos 2016'de ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine eşi Canan Kızoğlu kayıp başvurusunda bulunmuştu.


Kızoğlu'nun bulunamaması üzerine olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kızoğlu'nun son olarak yeğeni Abdullah Kızoğlu ve iş ortağıyla görüştüğünü belirlemişti. Kaçak yollardan Azerbaycan'a gittiği tespit edilen yeğeninin 8 ay sonra yasal yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenmişti.

Yalova'ya yerleştiği ve Konya'daki ailesini görmeye gelmediği belirlenen Abdullah Kızoğlu, iş başvurusu için gittiği İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Suçunu itiraf eden ve Konya'ya getirilen Kızoğlu, merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde gösterdiği alanda iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı sonrası amcasının toprağa gömülü kemik parçaları bulunmuştu.


Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:55 Kaynak: AA

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