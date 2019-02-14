Amcasını Öldüren Zanlı Saklandığı Evde Yakalandı
2 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde kahvehanede otururken arazi tartışması yüzünden tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı, saklandığı evde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde kahvehanede otururken arazi tartışması yüzünden tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı, saklandığı evde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Efeler'e bağlı Emirdoğan Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşayan amca ve yeğen kahvehanede bulunan vatandaşlar tarafından ayrıldı. Daha sonra kahvenin karşısında bulunan evine giderek evden aldığı pompalı tüfekle geri dönen O.A.İ. (31), amcası Mehmet İnlidere'ye tüfekle ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet İnlidere hayatını kaybetti.
Amca katili O.A.İ., kaçtıktan bir süre sonra kendisine ait sosyal medya hesabında "Birini vurdum cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin" şeklinde paylaşım yaptı. Emirdoğan Mahallesinden Umurlu Mahallesine kaçan zanlı, jandarmanın takibi sonucu eski bir evde saklanırken yakalandı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:13 Kaynak: İHA
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