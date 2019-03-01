Son Dakika Haberleri: Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlı Fahrettin Öztürk ve Kendisine Yardım Eden Ferhat Yılmaz...

Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlı Fahrettin Öztürk ve Kendisine Yardım Eden Ferhat Yılmaz...

48 dakika önce

IHAAW193156-ASA/01-03-2019- Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı.

Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlı Fahrettin Öztürk ve Kendisine Yardım Eden Ferhat Yılmaz..., System.String[]
IHAAW193156-ASA/01-03-2019

- Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı. Diğer şüpheliler Turgut K.ve Fatih D. haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. 01.03.2019 19: 31: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:37 Kaynak: İHA

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