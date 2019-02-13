Son Dakika Haberleri: Amcasını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Amcasını Pompalı Tüfekle Öldürdü

44 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Amcasını Pompalı Tüfekle Öldürdü, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre olay, Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. A.O.İ amcası Mehmet İ.(55) ile mahalle kahvehanesinde tartıştıktan sonra eve gitti. Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle kahvehaneye gelen A.O.İ amcası Mehmet İ.'ye ateş etti. Mehmet İ.açılan ateş sonrası ağır yaralandı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Mehmet İ.'yi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mehmet İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Amcasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan A.O.İ'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Onur Durmuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Aydın, Efeler, 3. Sayfa
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