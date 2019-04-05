Son Dakika Haberleri: Amcasını Vuran Gence 6 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Amcasını Vuran Gence 6 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Samsun'da amcasını tabancayla yaralayan genç yargılandığı mahkemece 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Amcasını Vuran Gence 6 Yıl 7 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Samsun'da amcasını tabancayla yaralayan genç yargılandığı mahkemece 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde geçen yıl Mayıs ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat A. (20), amcası 63 yaşındaki Sezai A.'ya evinin önünde tabancayla ateş açarak yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Sezai A. ameliyata alındı. Ferhat A. ise olay yerinden kaçarak 155 Polis İmdat telefonunu arayıp olay yerine yakın saklandığı yerde suçta kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Ferhat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ferhat A. ile tutuksuz olan Abdullah N.A. ve Nurullah A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ferhat A., 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi. Abdullah N.A. ise olayı azmettirmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken Nurullah A. ise beraat etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:46 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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