Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü (2) - Son Dakika

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde, aralarında kan davası olan 4 çocuk babası Hamza Kara'yı (36) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren Enes T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul eden ve amcasının intikamını aldığını söyleyen Enes T., adliyeye sevk edildi. Enes T., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" diye seslendi.