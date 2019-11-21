Son Dakika › Güncel › Amcasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
Amcasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
6 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Habibfakı Mahallesi'nde Hilmi Ceyhan (8) tarlada çalışan amcası Halil Ceyhan'ın kullandığı traktörün altında kaldı.
Yaralanan küçük çocuk, yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ceyhan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hilmi Ceyhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi