Son Dakika Haberleri: Amcasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
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Amcasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Amcasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Habibfakı Mahallesi'nde Hilmi Ceyhan (8) tarlada çalışan amcası Halil Ceyhan'ın kullandığı traktörün altında kaldı.

Yaralanan küçük çocuk, yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceyhan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hilmi Ceyhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Vezirköprü, Samsun, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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