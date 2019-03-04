Amcasının Oğlunu 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, amcasının oğlunu 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, amcasının oğlunu 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Alınan bilgiye göre, B.K (17), amcasının oğlu Ramazan Demir'in (40) Camicedit Mahallesi Garaj Sokak'ta bulunan kardeşinin evine gitti. Burada aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Demir'i 17 yerinden bıçakladı.



Olay yerinde ölen Demir'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



B.K, polise giderek teslim oldu. Cinayette kullanılan bıçak da şüphelinin evinde bulundu.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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