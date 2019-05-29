Son Dakika Haberleri: Amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddiası
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Amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddiası

1 saat önce

Antalya'da bir kişi amcasının oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.

Amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddiası, System.String[]
Antalya'da bir kişi amcasının oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.
Korkuteli ilçesi Göçerler yaylasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 51 yaşındaki Kadir F. ile amcasının oğlu A.F. arasında mera meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
A.F'nin av tüfeğiyle Kadir F'yi öldürdüğü iddia edildi.
Kadir F'nin cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:11 Kaynak: AA
Jandarma, Korkuteli, Antalya, Güncel
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