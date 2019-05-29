Amcasının oğlunu silahla öldürdüğü iddiası
1 saat önce
Antalya'da bir kişi amcasının oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:11 Kaynak: AA
'da bir kişi amcasının oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü. Korkuteli
ilçesi Göçerler yaylasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 51 yaşındaki Kadir F. ile amcasının oğlu A.F. arasında mera meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
A.F'nin av tüfeğiyle Kadir F'yi öldürdüğü iddia edildi.
Kadir F'nin cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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