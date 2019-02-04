Amcasının Oğlunu Tabanca ile Bacağından Vurdu

Adıyaman'da, Tayfun Aydemir (48) tartıştığı amcasının oğlu Mahmut Aydemir'i (40) tabanca ile bacağından vurdu.

Adıyaman'da, Tayfun Aydemir (48) tartıştığı amcasının oğlu Mahmut Aydemir'i (40) tabanca ile bacağından vurdu.



Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Tayfun Aydemir ile kuzeni Mahmut Aydemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Tayfun Aydemir, yanındaki tabanca ile Mahmut Aydemir'i sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Mahmut Aydemir'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



POLİSE; 'BEN VURDUM' DEDİ



Bu arada olay yerinde inceleme başlatan polis, olay mahallinde bulunanlara Mahmut Aydemir'i kimin vurduğunu sordu. Kalabalıkta bulunan Tayfun Aydemir, polislerin sorusuna 'Ben vurdum' karşılığını verdi. Bunun üzerine Aydemir, yanındaki suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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