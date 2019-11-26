Son Dakika Haberleri: Amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı
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Amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki şahıs arasında çıkan ve 1 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayda kullandığı tabancayla yakalanan 19 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki şahıs arasında çıkan ve 1 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayda kullandığı tabancayla yakalanan 19 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Efe Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs arasında araç alım satım nedeniyle çıkan tartışma esnasında tabancasını ateşleyen 19 yaşındaki A.K.'nin silahından çıkan kurşun 45 yaşındaki amcasının oğlu Muhittin K.'ye isabet etmişti. Muhittin K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra ise şüpheli A.K. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Arifiye ilçesinde kullandığı tabanca ile birlikte yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Maltepe Mahallesi, Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
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