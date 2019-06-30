Son Dakika Haberleri: Amcasının otomobil ile çarptığı çocuk öldü
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Amcasının otomobil ile çarptığı çocuk öldü

44 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü.

Amcasının otomobil ile çarptığı çocuk öldü, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde amcasının kullandığı otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü.
İlçeye bağlı Doruk köyünde İ. Çiftçi'nin (40) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, manevra yaptığı sırada yeğeni Yunus Emre Çiftçi'ye çarptı. Otomobilin altında kalan Çiftçi, yakınları tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çiftçi'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Çiftçinin cenazesi götürüldüğü köyünde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:58 Kaynak: AA
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