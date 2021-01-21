Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada - Son Dakika

Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada

21.01.2021 16:40

Amcasının silahla saldırısına uğradı.

Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan olayda amca yeğenini silahla yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıcalı Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.(27), amcası U.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kurşunların hedefi olan H.K., yaralandı. Yaralı şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Silahlı saldırıyı yaptığı iddia edilen amca U.K., olay yerinden 55 RM 137 plakalı minibüsle kaçmaya çalışırken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada
Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada
Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada
Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada

Çarşamba, Hisarcık, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Amcasının silahla saldırısına uğradı...Ekiplerin zanlıyı yakalamak için nefes kesen kovalamacası kamerada - Son Dakika


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