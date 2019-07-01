Son Dakika Haberleri: Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı

1 saat önce

Adıyaman'da amcasıyla barışmak için Atatürk heykeline çıkan bir kişi elinde tüfekle intihara kalkıştı.

Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı, System.String[]
Adıyaman'da amcasıyla barışmak için Atatürk heykeline çıkan bir kişi elinde tüfekle intihara kalkıştı.

Edinilen bilgilere göre, amcasıyla telefonda tartışan M.D. isimli genç, daha sonra eline av tüfeğini alarak kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline çıkıp havaya birkaç el ateş etti. Silahı çenesine dayayan genç, tartıştığı amcasının olay yerine gelmesini ve barışmak istediğini söyledi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de bulunduğu olay yerinde, polis ekipleri M.D. ile konuşarak dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan M.D., tartıştığı amcası A.D'nin olay yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri tarafından olay yerine gelen A.D'ye çelik yelek giydirildi. Her türlü ihtimali düşünen polis ekipleri amca A.D'yi güvenlik önlemleri altında Atatürk heykeline yaklaştırdı. Amcasının geldiğini gören M.D., çenesine dayadığı silahı havaya kaldırarak amcasına doğru gidip amcasının elinden öpüp sarıldı. Polis ekiplerince pompalı av tüfeği muhafaza altına alınırken M.D., olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı. M. D., daha sonra polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kız, eski sevgilisiyle görüşen lise öğrencisini karnından bıçakladı KARAMAN 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 00:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amcasıyla barışmak için ortalığı birbirine kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]