AmCham Türkiye üye şirketlerinden Kovid-19 mücadelesine 35 milyon lira destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AmCham Türkiye üye şirketlerinden Kovid-19 mücadelesine 35 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi

AmCham Türkiye üye şirketlerinden Kovid-19 mücadelesine 35 milyon lira destek

6 saat önce

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "AmCham Türkiye olarak üyelerimiz ile birlikte Kovid-19 salgınının ülkemizdeki etkilerini en az hasarla atlatmak üzere süreci tüm hassasiyetimizle sürdürüyoruz.

AmCham Türkiye üye şirketlerinden Kovid-19 mücadelesine 35 milyon lira destek, System.String[]

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "AmCham Türkiye olarak üyelerimiz ile birlikte Kovid-19 salgınının ülkemizdeki etkilerini en az hasarla atlatmak üzere süreci tüm hassasiyetimizle sürdürüyoruz. Bu kapsamda üye şirketlerimiz şu ana kadar ülkemize 35 milyon TL nakdi ve ayni destekte bulundular." ifadelerini kullandı.

AmCham Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye-ABD arasındaki sosyal, ekonomik ve ticari iş birliğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden konuk oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye'deki ABD merkezli şirketleri temsil eden Amerikan Şirketler Derneği üye şirketlerinin Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusunda, Kovid-19'a karşı koruyucu tedbirleri en yüksek seviyede almayı sürdürdüğünü belirtti.

Turnaoğlu, "Üyelerimiz hem çalışan sağlığının korunması hem de farklı sektörlerde artan talebin karşılanması önceliğiyle acil durum önlem planlarını uygulamaya aldılar. 100 bin kişiye istihdam sağlayan 110'dan fazla üye şirketimiz Kovid-19 salgınına karşı mücadele vermeyi sürdürüyor. Çalışanlarımızın sağlığı ve iş sürekliliğinin sağlanması en büyük önceliğimizdir. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Tankut Turnaoğlu, Amerikan sermayeli şirketlerin Türkiye'deki yatırımları ve sağladıkları istihdam ile bugün ve gelecekte Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'yi global pazarlara taşıma hedefleri doğrultusunda ülkenin rekabet gücünün korunmasına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Turnaoğlu, "Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. AmCham Türkiye olarak üyelerimiz ile birlikte Kovid-19 salgınının ülkemizdeki etkilerini en az hasarla atlatmak üzere süreci tüm hassasiyetimizle sürdürüyoruz. Bu kapsamda üye şirketlerimiz şu ana kadar ülkemize 35 milyon TL nakdi ve ayni destekte bulundular." ifadelerini kullandı.

Turnaoğlu, gelecek süreçte, ekonomi ve ticaretin sürekliliğini sağlamak üzere, çalıştıkları Türk KOBİ'lerinin de küresel değer zincirine katılmaları yönündeki çalışmalarına hız kazandıracaklarını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:34 Kaynak: AA


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