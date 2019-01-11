Son Dakika Haberleri: Amd - Ces 2019 Canlı: Dr. Lisa Su Konuşması

Amd - Ces 2019 Canlı: Dr. Lisa Su Konuşması

41 dakika önce

CES 2019'da AMD CEO'su Lisa Su'nun konuşmasını canlı yayında izliyoruz.

CES 2019'da AMD CEO'su Lisa Su'nun konuşmasını canlı yayında izliyoruz. Türkçe olarak sizlerle dikkat çeken önemli noktaları paylaşıyor, konuşup yorumluyoruz. Bakalım AMD 2019'da bize neler sunuyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:19 Kaynak: Youtube

CEO, Genel
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