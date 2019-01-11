Amd - Ces 2019 Canlı: Dr. Lisa Su Konuşması
41 dakika önce
CES 2019'da AMD CEO'su Lisa Su'nun konuşmasını canlı yayında izliyoruz.
CES 2019'da AMD CEO
'su Lisa Su'nun konuşmasını canlı yayında izliyoruz. Türkçe olarak sizlerle dikkat çeken önemli noktaları paylaşıyor, konuşup yorumluyoruz. Bakalım AMD 2019'da bize neler sunuyor...
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:19 Kaynak: Youtube
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