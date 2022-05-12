AMD'den oyun performansını ikiye katlayan kritik güncelleme - Son Dakika
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AMD'den oyun performansını ikiye katlayan kritik güncelleme

12.05.2022 00:26
AMD'den oyun performansını ikiye katlayan kritik güncelleme

AMD tarafından yayınlanan yeni ekran kartı sürücüsü oyunlarda beklenmedik performans artışı yaşatıyor. Mayıs 2022 sürücüsü nasıl indirilir?

AMD, Adrenalin için Mayıs 2022 Preview'i indirilebilir hale geldi. Teknoloji devinin sessiz sedasız bir şekilde sunduğu ekran kartı güncellemesi, beklenmedik performans artışları yaşatıyor. AMD, yüzde 8'lik beklentinin mümkün olduğunu söylese de, bazı oyunlardaki performans kazancı yüzde 34'a ulaştı.

AMD Software: Adrenalin Edition May 2022 Preview olarak kullanıcılara sunulan yeni sürücü, aslında RX 6000 serisi ekran kartlarına yönelikti. AMD'nin açıklamasına göre yeni GPU sürücüsü, DirectX 11 oyun optimizasyonu için geliştirildi. Fakat çeşitli AMD ekran kartlarının oyunlardaki performansının gözle görülür derecede arttığı aktarıldı.

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AMD Mayıs 2022 ekran kartı sürücüsü nasıl indirilir?

Twitter'da paylaşılan ekran görüntülerine göre; yeni Adrenalin Edition May 2022 Preview ile Crysis Remastered, Assassin's Creed Odyssey ve Overwatch gibi oyunlarda FPS artışları yaşanıyor. Crysis Remastered'da yüzde 24'lük ve Assassin's Creed Odyssey'de ise yüzde 34'lük kazanç yaşandı.

AMD'den oyun performansını ikiye katlayan kritik güncelleme

AMD'nin RX 6000 serisi için geliştirdiğini söylediği yeni sürücü, ilginç bir şekilde Polaris tabanlı RX 480'de artışlar yaşattı. JirayD isimli Twitter kullanıcısı, Overwatch'ta yüzde 15'lik gelişme aldığını ifade etti. Bu, Mayıs 2022 driver'ının eski Radeon modelleri için de kullanılabileceği anlamına geliyor.

AMD ise resmi olarak Adrenalin Edition May 2022 Preview kullanılarak Radeon RX 6950 XT için DirectX 11 tabanlı oyunlarda yüzde 8'e varan performans artışı yaşanacağını söyledi. Teknoloji devi ayrıca çeşitli oyunların özel grafik ayarlarında artış yaşayabileceğini ekledi.

Watch Dogs: Legion ve Death Stranding'in 1440p Çok Yüksek ayarlarında yüzde 10'a varan performans artışı alabileceğinizi ifade eden AMD, Age of Empires II: Definitive Edition ve Age of Empires III: Definitive Edition'da görsel bozulmalar olabileceğini kaydetti.

AMD'den oyun performansını ikiye katlayan kritik güncelleme

570 MB boyutundaki AMD Software Preview Driver May 2022 ekran kartı sürücüsünü bu bağlantıya giderek indirebilirsiniz. AMD ilk aşamada Radeon RX 6900/6800/6700/6600/6500/6400 (M serisi dahil) ve Radeon RX 5700/5600/5500/5300 modellerinin uygun olduğunu söylüyor.

Peki siz yeni AMD ekran kartı sürücüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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